高山峰兒克服語言障礙 才5歲就泡妞NOWnews今日新聞 (2017-02-25 14:55)
藝人高山峰今（25）日出席活動，分享奶爸生活，透露夫妻倆在2年前發現兒子恩恩發音不清楚，檢查後才知道是「構音異常」，經過治療後，溝通大致沒問題，高山峰還爆料恩恩雖然才5歲，不過有萬人迷的本錢，小小年紀泡妞功力就一流，在學校已經有女朋友。
高山峰與老婆Sara結婚5年，育有1子1女，生活相當幸福。他回想有次接到幼稚園老師的電話，對方透露因為恩恩打架，父母親需要到校一趟，細問之後才發現，因為發音不清楚，遭到同學排擠。目前正在接受語言治療的恩恩從一開始連吐氣都有問題，到現在溝通無礙，都靠語言治療師的幫助。
高山峰笑著透露，恩恩學會吹氣後，開心地跑到女同學耳朵旁吹氣，讓全家人又氣又好笑。他馬上半開玩笑跟兒子說：「要是繼續這樣做，你的女朋友一定不會喜歡你，以後搞不好還被抓去關。」恩恩雖然似懂非懂，不過再也沒發生類似的事。對於家庭生活，變身好爸爸的高山峰笑著說：「雖然花了很多時間在兒女身上，但我覺得很值得。」
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