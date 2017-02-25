麗江古城等3家5A級景區遭限期整改中央社 (2017-02-25 14:25)
（中央社台北25日電）中國大陸國家旅遊局今天宣布，對雲南省麗江市麗江古城景區、黑龍江省牡丹江市鏡泊湖景區、遼寧省大連市老虎灘海洋公園•老虎灘極地館等3家5A級景區作出嚴重警告，並限期6個月整改。
澎湃新聞報導，中國大陸國家旅遊局25日召開記者會，依「旅遊景區質量等級管理辦法」，參考2017年春節期間遊客集中投訴反映的問題，對部分5A級旅遊景區進行查核，其中，對麗江古城等3家5A級景區提嚴重警告。
另外，內蒙古自治區阿爾山•柴河旅游景區、河北省邯鄲市廣府古城景區、重慶市雲陽龍缸景區等20家景區提升為大陸國家5A級旅游景區。
報導說，大陸5A級旅遊景區動態化管理已成常態。
其中，雲南省麗江市麗江古城景區因遊客投訴率長期居高不下，古城內原住居民與旅遊經營人員時有衝突，景區產品質量下降，旅遊設施品質退化等，已限期整改。
黑龍江省牡丹江市鏡泊湖景區存在景區周邊黑車拉客現象嚴重，旅遊廁所數量嚴重不足，遊客服務中心無旅遊服務，景區標識、標牌陳舊破損，遊客投訴多等。
遼寧省大連市老虎灘海洋公園•老虎灘極地館存在遊客服務中心功能嚴重不足，旅遊步道質量嚴重退化，垃圾亂堆亂放、機動車亂停亂放等現象，安全提示不足等。1060225
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