（中央社記者江明晏台北25日電）一年一度的全球行動通訊大會(MWC)堪稱科技風向球，更是非蘋陣營年度新機前哨戰，今年除LG、華為外，各品牌旗艦露臉不多，三星、宏達電則傳以平板和中階機應戰。



全球行動通訊大會將於2月27日到3月2日在西班牙巴塞隆納開展，非蘋陣營包括三星、宏達電、LG、索尼、華為、OPPO、Nokia等手機大廠，預計都將端出新品爭奇鬥豔。



三星將於26日舉辦發表會，但市場已傳出年度旗艦機Galaxy S8不會在活動中亮相，取而代之的則是一款新平板Tab S3，搭載高通Snapdragon 820處理器，配備9.7吋的Super AMOLED面板，前鏡頭470萬畫素、主鏡頭1200萬畫素，除此之外，還有一款12吋的Windows 10平板 Galaxy TabPro S2預料會問世。



將在26日舉辦新品發表會的LG，確定將端出金屬機身的LG G6問世，G6定位為高階旗艦，將搭載高通Snapdragon 821處理器，可能會取消模組化設計、延續雙鏡頭設計，也搭載類似 LG V20 的第二螢幕，相機則有1600萬畫素雙廣角鏡頭與1200萬畫素自拍鏡頭。



華為新一代旗艦P10則預計在26日發表會上登場，市場傳出，將有P10及P10 Plus兩款機型，會搭載與華為Mate 9旗艦手機同等級的HiSilicon Kirin 965八核心處理器、1200萬畫素雙徠卡鏡頭，自拍鏡頭為800萬畫素，並加入Force Touch應用，P10價格傳最高至人民幣4688元、P10 Plus最高5688元，華為也可能會端出新一代平板MediaPad T3。



宏達電今年兵分兩路出擊，由董事長暨執行長王雪紅領軍親征MWC，除了展示Vive相關成果外，市場傳聞，宏達電可能會推不只1款Desire中階機，年度旗艦則預料會避開MWC，延至4月登場；而北美GDC大展宏達電也將派員參加，大秀Vive在遊戲與各領域的應用。



不過，宏達電今年調整策略，將減少智慧機款的數量，包括 HTC U Ultra、U Play在內，今年可能只會推7到8款手機；而另一個消息指出，宏達電傳會在MWC上端出日前在中國大陸網站亮相的HTC One X10。



日本手機大廠索尼將於2月27日在發表會上端出新品，科技網站先前報導，Sony mobile將在今年推出代號為Yoshino、BlancBright、Keyaki、Hinoki 跟Mineo的5款新機，其中Yoshino可支援Google Daydream的行動VR平台，至於Xperia X系列的後繼新機是否亮相，市場仍在關注。



全球銷售成長快速的OPPO，預計將於2017年MWC展端出最新力作，預告名為「5x」的智慧型手機拍照技術將提供使用者捕捉影像細節的技術。



消息指出，前手機霸主Nokia將會在MWC展前發表4款手機，除了已經在中國大陸推出的Nokia 6，另外還有搭載Android 7.0 Nougat的Nokia 5和Nokia 5，瞄準中階入門市場，值得注意的是，定位入門機款的Nokia 3設計上，將會向Nokia 3310致敬，可望受到諾基亞迷的青睞。1060225