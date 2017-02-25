去年上映的《美國隊長3：英雄內戰》，電影中豪華的英雄陣容讓粉絲嗨到不行，之前在《奇異博士》的片尾彩蛋中就能看到雷神索爾的身影，讓人期待洛基是否會與奇異博士正面對上。但飾演洛基的湯姆希德斯頓受訪時卻驕傲的說：「誰管他啊！」

外媒《IGN》的記者近日訪問到湯姆希德斯頓關於遇上奇異博士的想法，他笑著說：「我覺得他（洛基）應該會無視奇異博士吧！雖然對方法力十分高強，但是洛基（神）早就已經擁有那樣的能力好幾世紀了，所以誰管他阿！」語氣相當自傲。接著又補充透露，「死亡女神」赫拉可能才是洛基看得上的對手，畢竟她是個「與眾不同又令人驚奇的野獸」。一連串的豪語，讓漫威迷更加期待未來發展。