智慧機出貨排名 三星今年估穩居龍頭中央社 (2017-02-25 13:16)
（中央社記者張建中新竹25日電）世界行動通訊大會(MWC)即將登場，各手機廠推出的新機料將成為市場關注焦點，市調機構預測，今年全球前6大智慧手機出貨排名將維持不變，三星將穩居龍頭寶座。
據市調機構集邦科技統計，去年全球智慧手機總出貨量約13.681億台，三星市占率達22.7%，位居第1；蘋果居次，市占率15.8%。
華為市占率10.2%，居第3位；OPPO市占率7.1%，居第4位；步步高市占率6%，居第5位；LG居第6位。
集邦科技預估，今年全球智慧手機出貨量將約14.438億台，將成長5.54%；前6大品牌智慧手機出貨排名將維持不變，三星將穩居龍頭地位，蘋果將居第2位。
不過，集邦科技預期，大陸品牌廠華為、OPPO及步步高今年市占率可望同步攀高；其中，華為市占率可望達11.7%，與蘋果的差距將縮小至4%。
OPPO與步步高市占率將分別攀高至8.3%及7%，集邦科技預期，前6大品牌之外的手機市占恐將遭到瓜分，市占率將從去年的32.8%，降至今年的29.1%。1060225
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