▲《樂來越愛你》的達米恩查澤雷，極有可能創下奧斯卡新紀錄，成為史上最年輕的最佳導演。（影片截圖，2017.02.25）

最佳導演入圍者～～

達米恩查澤雷《樂來越愛你》Damien Chazelle, La La Land

肯尼斯洛勒根《海邊的曼徹斯特》／Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

巴里傑金斯《月光下的藍色男孩》／Barry Jenkins, Moonlight

丹尼斯維勒納夫《異星入境》／Denis Villeneuve, Arrival

梅爾吉勃遜《鋼鐵英雄》／Mel Gibson, Hacksaw Ridge

奧斯卡最佳導演獎的競逐，將是《樂來越愛你》的達米恩查澤雷、《海邊的曼徹斯特》肯尼斯洛勒根，以及《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯，三巨頭的天下。

但隨著頒獎季越來越接近尾聲，達米恩又拿下超級重磅的「美國導演工會」最佳導演，氣勢漸漸壓過其他二位，如此一來，《樂來越愛你》才32歲的導演達米恩查澤雷，這位哈佛大學畢業的天才導演，極有希望刷新紀錄，成為奧斯卡史上最年輕的最佳導演，也將是近60年中，唯一憑藉歌舞片拿到該獎的導演。

雖然這麼年輕，但達米恩已經不是第一次獲得奧斯卡提名了，2015年，他自編自導的第二部長片《進擊的鼓手》，就一舉獲得最佳男配角、最佳剪輯、最佳音效3個獎項，更為他贏得了更大的創作自由和資金支持，讓他終於把一心想念多年的歌舞故事，搬上了大銀幕，也就是風靡全球的《樂來越愛你》。

《樂來越愛你》一舉拿下14項提名，平了奧斯卡紀錄。達米恩除了在鏡頭調度、剪接，以及節奏掌控方面，功力超優，對於爵士樂的運用更是頂級，電影裡還大量致敬以前的歌舞片，各種好萊塢歌舞片的經典橋段和元素，順暢融入電影裡，絲毫不突兀，深厚的電影知識，更證明了他的導演功力。

▲很少看到一位黑人導演如巴里傑金斯，拍攝風格會如此細膩。（影片截圖，2017.02.25）

巴里傑金斯靠《月光下的藍色男孩》一戰成名，他曾在採訪中透露，自己會走上電影之路，是受到王家衛《重慶森林》的影響，因此不難理解，該片對人物內心世界的刻畫，會如此細膩了。

就連影片中對光線的處理，以及曖昧的留白和曖昧的同性戀情，也都能找到王家衛的影子，很有《花樣年華》《春光乍洩》的調調。也因為這種好萊塢少見的「王家衛細膩美學風格調調」，再加上巴里傑金斯是一個黑人導演，更刷新了大家對黑人電影的認知，也具有某種里程碑意義。

▲肯尼斯洛勒根編導過許多喜劇片，創作故事功力一流。（影片截圖，2017.02.25）

肯尼斯洛勒根也是編導俱佳的電影人，《海邊的曼徹斯特》是他的第3部導演作品，但他的創作故事能力，更令人驚歎。該片講述一個、無法與自己痛苦過往和解的中年男子的悲傷故事，卻造就了近年來，最打動人心的男主角凱西艾佛列克。

只不過，《樂來越愛你》的達米恩查澤雷，和《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯，這次的氣勢太強，最佳導演恐怕和肯尼斯洛勒根無緣，倒是奪得最佳原創劇本的可能性，還比較高。