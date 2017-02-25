國道北部南下大塞車 疑下雨惹的禍中央社 (2017-02-25 12:25)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期首日，國道北部南下路段上午大塞車，部分路段車速不到20公里。高公局說，降雨是主要因素，其次，中南部天氣較好，很多民眾趁假期往中南部遊玩有關。
高速公路局說，上午塞車最嚴重主要在國1及國3南下桃園及新竹路段，範圍有比預其的稍大一些。
高公局說，上午塞車路段車流量雖大，但沒有春節時多，也沒有大事故；不過，北部降雨影響車速，所以塞車更嚴重。
高公局表示，台北市都會區的國道路段，包括圓山、汐止、內湖等路段，一般假期都會塞車，上午反而沒塞，推測因北部天氣不佳，很多民眾趁假期到中南部遊玩。
根據高公局近中午12時路況資訊，車速40公里以下路段，包括：國1桃園至新竹及王田至埔鹽、國3土城至竹林、中興系統至南投服務區。1060225
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