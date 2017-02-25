四路段最壅塞 連假出遊實用情報景點家 Tripass (2017-02-25 11:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
228連續假期開跑，交通部高公局表示國道會有較大南下車潮，尤其以四個路段會最壅塞。壅塞路段與時段包括國道一號從上午9時至12時湖口-新竹系統及彰化系統-埔鹽系統，國道三號上午10時至12時鶯歌系統-關西，國道五號上午8時至下午2時南港系統-坪林。
連續假期開跑，南下車潮有四路段會特別壅塞 (圖片來源／交通部)
國道疏導措施包括國道五號上午7時到中午12時高乘載，管制路段為南下南港系統、石碇及坪林入口匝道；傍晚6時前，封閉國道一號平鎮系統南下入口。由於中部以北會持續有雨，擁塞情況會更加明顯，提醒遊客們在假期間出遊時，特別注意行車間距，並隨時注意路況變動。
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》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14850
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