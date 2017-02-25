文／MOOK景點家編輯部整理報導

228連續假期開跑，交通部高公局表示國道會有較大南下車潮，尤其以四個路段會最壅塞。壅塞路段與時段包括國道一號從上午9時至12時湖口-新竹系統及彰化系統-埔鹽系統，國道三號上午10時至12時鶯歌系統-關西，國道五號上午8時至下午2時南港系統-坪林。