《ICEY》將迎更新：靜靜配音加入 免費DLC上線北京新浪網 (2017-02-25 12:01)
《ICEY》製作組今天在官博上發佈消息，建議這兩天內請勿購買Steam版《ICEY》，原來是遊戲將於2月27日進行更新，屆時將加入全新的英語配音，CV則是曾經出演《合金裝備5》的靜靜。
另外，更新還將包含一個名為"UCEY's Awakening" 的免費DLC，而不建議玩家購買的最重要原因則是，遊戲將於27日開啟為期4天的25%折扣活動，PS4版遊戲也將在稍後進行本次更新。
根據遊戲Steam頁面的信息，「這場實驗已經步入尾聲，但我們似乎低估了計劃的不可控性。一切不可控的，都必須重回控制才行」，ICEY離開之後「UCEY的不可控性已經達到最高」，所以為了不可控自我的誕生，玩家將在新的DLC中體驗到新的關卡和劇情。
《ICEY》是一款2D橫版動作Meta遊戲，遊戲中的旁白是最大亮點，玩家需要通過對抗旁白的指示，思考何為遊戲、何為真相等等命題。遊戲如今Steam售價為38元。
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