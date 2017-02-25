二二八連假開始，民眾出門可能覺得天氣又溼又冷，氣象專家吳德榮表示，中部以北空曠地區都在攝氏12、13度左右。因水氣多、又常降雨，整天氣溫起伏不大、日夜都冷，要注意保暖。中央社記者郭日曉攝 106年2月25日