中新社舊金山2月24日電 (記者 劉丹)2月24日是已故美國蘋果公司聯合創辦人斯蒂夫？賈伯斯62歲誕辰日。蘋果公司宣布，今年4月將啟用公司新總部。

蘋果在其官網公佈了新總部啟用消息。新總部名為蘋果公園(Apple Park)，佔地175英畝(70萬8200平方米)，與原總部同在加州庫伯蒂諾市，距離舊金山以南約74.3公里。

蘋果公園將於4月開始入駐，超過1.2萬名員工將在6個月內陸續搬入，與此同時，新總部的後期建設也將同時進行至今年夏季。

賈伯斯生前提出的蘋果新總部構想外觀呈巨大圓形，被媒體稱為太空船，2014年開始動工。

園區內佔地280萬平方英尺(18萬5806平方米)的環形主樓由世界最大的曲面玻璃面板完全覆蓋，擁有17兆瓦的屋頂太陽能，完全使用可再生能源，成為世界最節能的建築之一，它也是世界上最大的自然通風建築之一，預計一年中9個月不需要暖氣或空調。

蘋果表示，領先的建築設計與廣袤的公園式園區連接一起，員工將充分享受開放式的工作環境。

原先綿延數英里的柏油馬路變身為一塊大綠地，種植了9000多株本地耐旱植物，還有果園、草地和池塘。員工可享受近一萬平方米的健身中心以及3.2公里的步道和跑道。

蘋果公園還有一個對公眾開放的訪客中心，配備蘋果實體店和咖啡館。

為紀念賈伯斯的卓越貢獻，蘋果將院內劇院命名為斯蒂夫？賈伯斯劇院。

這個擁有1,000個座位的禮堂位於園區內最高點之一的山坡上，俯瞰草地和主樓。

蘋果首席執行長蒂姆？庫克表示，賈伯斯對蘋果的未來期許遠遠超出了他與蘋果在一起的時間，他希望新總部成為未來的創新家園。(完)