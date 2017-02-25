國道北部南下大塞 賀陳旦也塞車陣中中央社 (2017-02-25 11:50)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期第1天，國道北部南下路段今天上午大塞車，連交通部長賀陳旦也遭殃，塞在車陣中，考察行程延誤約1小時。
賀陳旦率相部屬視察交通設施，上午行程安排到國道湖口及古坑服務區視察駕駛人休息室。
賀陳旦上午9時10分從交通部出發，原預定上午10時20分到湖口服務區，沒想到國道北部南下路段一早就塞車，賀陳旦也塞在車陣中，上午近11時30分才到湖口服務區，足足晚約1小時。1060225
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