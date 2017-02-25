去年曾經有一則頗為吸人眼球消息，那就是印度一家公司宣布將要推出4美元（251盧比，約3.7美元，人民幣25元左右）的「Freedom」品牌智能手機。但是該公司創始人目前已經被印度警方逮捕，被捕原因則是涉嫌欺詐。

Mohit Goel是這家名為Ringing Bells公司的創始人，印度北方邦警方發言人表示，Mohit Goel於周四被捕，周五在法庭出席受審。

Goel和他的公司在去年因為宣稱要推出251盧比的智能手機而登上了媒體頭條，但是在吸引外界關注的同時，也引起了監管者的普遍懷疑和監督。當地警方表示Goel這次被捕是因為有人對他提出了指控。

有經銷商表示，他向Ringing Bells支付了300萬盧比的手機訂單，但是只收到了價值140萬盧比的貨物。在他向Ringing Bells質詢時，還受到了Ringing Bells公司高管的人身威脅。

Ringing Bells目前尚未對此事作出評論。

看點作者：王者的一天