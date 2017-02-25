來源：人民網

人民網北京2月24日電（孫競）繼前幾日網友舉報人教版高中語文選修教材里的網址出現淫穢色情網站后，近日，又有網友舉報稱，在使用人教版高二生物3必修課本時，發現教材中提供的一個網址為賭博網站。今天下午，記者嘗試打開該網頁，發現已無法顯示。

根據網友提供的照片信息，在課本14頁左下方的「登錄信息」標籤下有3個網址。記者分別輸入瀏覽器后發現，第一個和第三個網址指向為人民教育出版社官網和「中國基礎教育網」。被網友舉報的是第二個網址「www.sw-sj.com」。

在網友之前對「賭博網站」的截圖中可以看到，頁面的醒目位置顯示有「鬥地主小遊戲」「賭場」等字樣，還有類似廣告宣傳的大幅圖片及文字。該情況稍早前已被多家媒體證實。

為求證微博圖片，記者在電子課本網上查詢到該本教材的電子版，對比后發現，教材的封面、第14頁的內容，與微博網友公佈的圖片一致。該教材的版權頁面顯示，出版時間為2007年1月第2版。

記者隨後在百度雲中對第二個網址進行了域名註冊信息查詢，結果發現，所有者為「zhangmingren」，聯繫郵箱為「ml77888@outlook.com」，於2016年8月2日註冊，到期時間為2017年8月2日。

據互聯網業內人士透露，不排除有人篡改頁面、或在原網站域名過期后提供虛假註冊信息搶注等情況。記者諮詢相關人士，對於肆意篡改頁面，按照《刑法》第286條規定：「違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的」，構成破壞計算機信息系統罪，其中，後果嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。。

此外，根據我國2004年9月28日信息產業部第8次部務會議審議通過的《中國互聯網路域名管理辦法》第二十七條規定，任何組織或個人註冊和使用的域名，不得含有散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的內容。《辦法》第四十三條還規定，違反本辦法第二十七條的規定，構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，由國家有關機關依照有關法律、行政法規的規定予以處罰。

在此之前，人民教育出版社官方微博已針對「語文選修教材《中國古代詩歌散文欣賞》中出現黃色網站」一事作出聲明，查明教材提供的網頁鏈接遭到篡改，並已向網路監管部門做了舉報。

另據媒體報導，人民教育出版社相關負責人今天表示，在語文教材出現了鏈接問題后，就針對所有教材提供的網頁鏈接做了一次整體摸查，上述情況之前也已知道。不過，想在完全整理檢查完后，再做統一的處理，後續會有處理辦法。

本網記者將繼續關注此事進展。