來源：揚子晚報

省疾控中心「一本正經」答網友禽流感提問：100℃高溫1分鐘就能殺滅病毒。

近期，H7N9禽流感成為社會關注話題，一群「舌尖上的吃貨」犯了難：到底該怎麼面對辣子雞、宮保雞丁、小雞燉蘑菇、大盤雞、溏心蛋呢？

實際上，近期江蘇省疾控中心也收到了不少網友提問，有些還挺「放飛自我」，疾控專家一本正經地答題讓網友們大讚既專業又有點萌。怎麼預防禽流感，可以看看疾控的這份全面指南。

在餐館吃帶血絲的雞肉會不會被感染？

資深吃貨提問

問：最近還能吃雞嗎？ 辣子雞、宮保雞丁、大盤雞、小雞燉蘑菇還有肯德基……

問：我昨天在餐館吃了帶血絲的雞肉，會感染嗎？

問：寶寶愛吃溏心蛋，最近吃有問題嗎？

專家：食用未經充分煮熟煮透的禽肉存在感染的可能，煮熟煮透的雞肉是安全的，可以放心吃。

目前尚未有食用溏心蛋導致感染的病例報告，但是從衛生的角度講，應避免食用。

此外，100℃1分鐘就可以殺死禽流感病毒。

處女座潔癖提問

擦車的時候碰到鳥糞會不會生病啊？

問：如果車上有鳥屎，擦車的時候接觸到會不會感染啊？

問：走在街上等紅綠燈，不幸被一坨新鮮鳥屎砸中，會不會生病？

問：工作半天，發現辦公桌正對的窗台上有一坨鳥屎，是否有感染的風險？

專家：目前感染人風險較大的禽流感病毒主要是H7N9、H5N1等，這些禽流感病毒主要存在於雞、鴨、鵝等家禽中，野禽、候鳥等也可能攜帶H5N1等禽流感病毒。城市中常見的鳥類，攜帶這些禽流感病毒的可能性很小，不必過度緊張。另外，禽流感病毒在外界的生存能力薄弱，它們怕陽光中的紫外線；怕潔凈、怕乾燥，在新鮮空氣里很快喪命。

從衛生的角度講，清理鳥屎時應儘可能採取必要的防護措施，如戴手套、口罩等。接觸后，應儘快清洗、消毒，75%的酒精5分鐘就能殺滅它。

家有寵物提問

想養小雞，它們有禽流感預防針打嗎？

問：家裡養了兩隻鸚鵡，好多年了，該怎麼處理或做預防？

問：家附近有人養信鴿，好擔心，怎麼辦？

問：開春了，奶奶打算養一窩小雞，一直自己家圈養的話不會有問題吧，可以給它們打什麼預防針嗎？

專家：寵物鳥如果始終不與外界禽鳥類接觸，感染或傳播禽流感的可能性很低。有從鴿子中檢出禽流感的報導，應盡量避免飼養，或採取有效的防護。高發季節盡量避免飼養禽類，目前尚無禽類使用的H7N9疫苗。

壓力山大提問

感冒癥狀越來越嚴重，我是中招了嗎？

問：感冒后癥狀越來越嚴重，是不是應該去醫院檢查一下是否感染呢？

專家：人感染禽流感初期一般表現為流感樣癥狀，如發熱、咳嗽、可伴有頭痛、肌肉酸痛、腹瀉等癥狀，病情可在發病3到7天快速進展為重症肺炎。

如果近期沒有禽類接觸史或去過禽類污染場所（有活禽售賣的菜市場），不必過度緊張。

如果有的話，應在就診時和醫生主動說明，醫生會根據臨床癥狀，來判斷是否需要做禽流感病毒檢測。（揚子晚報全媒體記者 楊彥）