NASA考慮 進行太空艙載人繞月試飛中央廣播電台 (2017-02-25 11:33)
美國國家航空暨太空總署(NASA)24日表示，他們正在考慮讓太空人登上「獵戶座」太空艙(Orion)參加即將進行的試飛，這次試飛的目標是環繞月球。
NASA目前正在建造「獵戶座」太空艙，目標著眼於有朝一日以此將太空人載往火星，時間或許是2030年代之前。
到目前為止，代號「探索任務-1」(EM-1)的「獵戶座」太空艙試飛，原本預定在2018年以無人駕駛的方式進行。
不過NASA代理主管萊特夫特(Robert Lightfoot)已在2月15日要求NASA研究載人的可行性，這份研究預計將在接下來幾個月獲得結果。
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