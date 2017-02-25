日本美食嘉年華開幕

【旅遊經 洪書瑱報導】





今(25)日是228連假的開始，是否利用四天假期出國去呢？若來不及安排，現在台北也能感受出國「趣」活動，台北的天空雖然是下起綿延的雨，空氣中卻飄散著濃濃東洋風，位於台北火車站一樓大廳目前正在舉辦日本美食直送嘉年華「EAT UP JAPAN 2017 presented by WAKUWAKU JAPAN」活動，活動自今(25日)起～至3月2日（四）；另外在台北俥亭停車場(光華數位新天地正後方)也舉行「2017日本拉麵祭」，活動時間將於2月24至3月5日止。

台北車站一樓大廳正舉行EAT UP JAPAN嘉年華，是一場日本各種美食的嘉年華會，活動期，每天11：00～19：00、最後一天自11：00～17：00止。民眾不用買機會坐飛機，即可感受日本一流名店極致美味的「日本名店區」、日本全國各地美食的「日本屋台區」，以及可以體驗日本茶之魅力的「日本茶屋區」等，品嚐日本美食美味風情。

其中最令人矚目，即是「日本名店區」，集合了四家日本名店，話題甜點等，接棒呈現！首登場將於今明(2月25日，26日)兩天出展，這間銀座的「久兵衛」，從1935年創業以來，一直堅持著道地江戶前壽司的味道，職人們在料理世界裡修行，帶來江戶前的料理技術以及名店一流的服務。而此次來台，除了食材從日本進口而來，甚至榮獲日本頒布「現代工藝美術大師」之美名，現今72歲「久兵衛」主廚「今田洋輔」也親自來台，在台展現道地日本江戶前壽司美味！此次來台推限量套餐，包括6貫／份 1,400元（限定80份）；16貫／份4,000元（限定20份），欲品嚐的民眾，於活動當日在會場服務台進行預約。





「久兵衛」主廚「今田洋輔」親自來台

而接續為2月27日出展「鹤屋吉信」，這間名店從江戶時代享和3年（1803年）創業至今，是已持續200多年的京都生和菓子老店；2月28日出展的是「日比谷 松本樓」，是在日本最早的西式公園日比谷公園內，為100年以上歷史的森林中的餐廳，深受國家元首和文豪們的喜愛；3月1日，2日出展的是日本最具話題的甜點登台，「été」老闆兼主廚的庄司夏子女士曾在米其林三星餐廳鑽研多年，她的餐廳最特別的是一天只接待一組客人。

另外要感受日本茶風味，可至日本茶屋區，除了有煎茶、抹茶免費講座外，還有 「日式甜點組」 ，包括煎茶＋和菓子組 100元 、抹茶＋和菓子組 150元(一次定員12名，約15分鐘），其中值得台灣民眾一學即是「日本茶道體驗」，民眾可以從日本茶道師製作、示範中，了解日本傳統文化「茶の湯」，每場200元！



除此之外，還有民眾還能品嚐「日本路邊攤」的「日本屋台區」，展現日本的平價美食，包括大阪章魚燒、中津炸雞、十勝豬肉蓋飯、東京關東煮、京都串丸子等。





除了台灣車站大廳的日本美食嘉年華活動外，即日起至3月5日在台北俥亭停車場(光華數位新天地正後方)舉行，入場無需門票，將匯集10家日本人氣拉麵店，舉辦台灣首屆的「2017日本拉麵祭」，集結東京、北海道、福岡、神奈川等赴日時必吃拉麵店，包括旭川「梅光軒」、札幌「吉山商店」、函館「函館麺厨房あじさい」等北海道3大拉麵，及豚骨拉麵的始祖的「久留米拉麵會」等！

北海道「函館麺厨房あじさい」(圖＼策展單位提供)

而台北西華飯店搶搭這股拉麵風潮，民眾在拉麵祭期間，入住「西華」，就送「2017日本拉麵祭」兌換券，民眾除了可以到活動現場，品嚐福岡等地共十家原汁原味的超人氣美味拉麵外，飯店將再免費送西華B-one自助早餐及西華亨利酒吧飲品買一送一的好康。

攝影：洪書瑱