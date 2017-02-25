機場捷運開放試乘後，為鼓勵沿線民眾團體使用，桃捷公司以團體為對象，推出「通勤135團體優惠專案」。桃園市長鄭文燦（前左）25日上午舉行記者會，宣布機捷新的團體優惠方案，中央社記者邱俊欽桃園攝 106年2月25日