鄭文燦宣布機捷團體優惠方案（2）中央社 (2017-02-25 11:50)
桃捷公司以團體為對象，推出「通勤135團體優惠專案」。桃園市長鄭文燦（右）25日上午宣布團體定期票使用天期100天，團體購買300張以上，每張享5折優惠。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年2月25日
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