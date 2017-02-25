玉山零下2.1度 風力塔結冰中央社 (2017-02-25 11:50)
中央氣象局25日上午觀測，玉山最低氣溫為攝氏零下2.1度，但沒有降雪；不過，測風向、風速的風力塔結冰，玉山氣象站人員得立即除冰，避免風力塔被冰凍無法運轉。（氣象局提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年2月25日
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