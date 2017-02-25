掃蕩網路霸凌 谷歌有請AI中央社 (2017-02-25 11:32)
（中央社巴黎24日綜合外電報導）谷歌（Google）表示，該公司將提供媒體集團人工智慧（AI）工具，移除網站上煽動性評論。
法新社報導，谷歌這項程式工具名為「觀點」（Perspective），目的在協助編輯過濾網路辱罵性「找罵挨的」言論，以緩和討論。谷歌說，這種言論會阻礙網路上的理性討論。
谷歌科技孵化器Jigsaw總裁柯恩（Jared Cohen）說，「美國72%網路使用者曾親眼見過網路騷擾，而有近5成曾親身經歷過。」
柯恩在部落格發表標題為「當機器學會咒罵」的貼文中提到，「近1/3的人害怕報復而自我審查網路貼文」。
Perspective是一種應用程式界面（API），利用機器學習其他使用者看待評論的方式，給予評級。
這套系統目前在「經濟學人」（The Economist）、「衛報」（The Guardian）、「紐約時報」（he NewYork Times）和維基百科（Wikipedia）等媒體測試，未來將免費提供給媒體機構，也包括社群網站。不少新聞機構由於缺乏足夠人力監看惡意言論而關閉評論功能。
柯恩說：「我們希望能有助於改善線上對話。」
谷歌去年9月起就和紐約時報測試這項人工智慧工具，希望能找到一種方式，維持讀者評論欄的「禮節和深度」。1060225
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