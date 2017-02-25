一年前，周杰倫作為LOL代言人曾在客戶端開啟過一次直播，讓我們見識了「國服第一劍聖」的風采，直播人氣也突破了一千萬。時隔一年，周杰倫於2月24日再度開啟直播，是否會給我們帶來不一樣的觀賞體驗呢？

這次直播不是打路人Rank，而是周杰倫帶著他的J team成員，迎戰龍珠的水友戰隊。結果水友們肯定打不過職業選手啊，被狠狠虐了一番，周董選出本命劍聖實力躺贏了一把。

最終這場比賽經歷了50分鐘，打出了100多個人頭。這場史詩膀胱局最終由SNG獲勝。

可是網友們能看見自己偶像就好啦，管他誰贏。

周董的這次直播也使龍珠平台的人氣達到巔峰，輕鬆突破了七百萬！

看點作者：王者的一天