順豐控股創始人王衛昨日穿著工作服與牛仔褲出現在了深交所大廳，與公司員工等嘉賓一起敲響了順豐控股上市的鐘聲，市場以一個漂亮的漲停板歡迎順豐控股加入A股陣營。

2月24日，鼎泰新材正式更名順豐控股並在深交所敲鐘上市，這距離鼎泰新材發佈順豐借殼預案僅8個月時間。「儘管這是一次借殼上市，但順豐控股的借殼方案卻做得相當乾淨規範，所以監管層審核非常暢快。」昨日，順豐控股繼續高開高走，收盤封於漲停。總市值達2310億，超越萬科和美的集團，成為深市第一大市值公司。

2300多億市值背後，深藏著王衛及其團隊20多年篳路藍縷創業的艱辛與堅持。

1993年，順豐誕生於廣東順德，發展到今天，經歷了三個階段：第一階段是頭20年，創始人王衛是唯一股東，改革開放經濟爆炸式增長帶來快遞業的紅利，業務增長迅速；第二階段從2013年開始，順豐引進了幾家股東，走向股份制，這一階段順豐對投入回報、利潤有了相應的要求；目前的順豐正處於第三階段，這個階段從2016年開始，順豐上市成為公眾公司，面對資本市場的考核。

2300多億市值，亦折射著中國經濟升級轉型之變遷——網路經濟的發達帶動了以快遞業為代表的服務業的興盛。這些行業的繁榮及進一步發展，又亟需資本市場的助推。

2016年，順豐、中通、圓通、申通、韻達等紛紛上市，快遞業進入發展新階段。數據顯示，2016年快遞行業延續強勁增長態勢，業務量累計完成312.8億件，同比增長51.3%，業務收入近4000億元，同比增長43.5%；在消費碎片化、農村網購滲透率提升以及跨境電商的快速發展下，預計未來3年快遞行業仍將保持30%左右的高速增長。國家郵政局對快遞業的寄望是從「快遞大國」走向「快遞強國」。

上市對於順豐控股而言，只是又一段征途的開始。

自2016年5月正式進入借殼上市流程以來，順豐進一步完善了管理流程，優化了人員配置，壯大了資本實力。順豐借殼上市的配套定增募資80億，即擬投入航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備採購項目、信息服務平台建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目，表明順豐將進一步在重資本、高科技、大數據上發力。順豐控股的市場口碑也進一步提升。國家郵政局發佈《2016年快遞服務滿意度調查結果》，在「快遞企業總體滿意度和得分」榜上，順豐速運排名第一，得分84.6。

本月22日，順豐控股發佈的2016年度業績快報顯示，預計2016年度實現凈利潤41.8億元，同比增長112.51%，接近「三通一達」（即圓通、中通、申通、韻達）的業績總和。扣非凈利潤約為26.4億元，超額完成借殼時順豐做出的2016年不低於21.8億元的利潤承諾。

「服務更多的人是順豐上市的目的。」王衛昨日表示，雖然順豐上市了，但不代表上岸，順豐的初心不變，對事業的執著不變。

據了解，本次順豐控股通過重組上市登陸的中小企業板是以服務中小企業為使命的市場，是多層次資本市場建設中承前啟後的重要力量。中小企業板經過近13年的發展，已經成長為促進我國中小企業發展壯大的高效融資平台、優化產業結構和資源配置的重要渠道、培育行業龍頭和領軍企業的搖籃。中小企業板大力支持上市公司通過再融資、市場化併購重組等多種方式持續提升核心競爭力，已培育出海康威視、比亞迪、蘇寧雲商、金風科技、科大訊飛、歌爾股份等一批立足主業、做優做強的行業領軍企業。市場人士指出，中小企業板良好的市場形象和發展態勢，也是吸引順豐控股、分眾傳媒等這樣一批行業標杆企業陸續加入這個平台的主要原因。

深交所相關負責人告訴記者，順豐控股、申通快遞、韻達股份等國內快遞行業優秀企業相繼登陸深交所，既體現了快遞產業與資本市場深度融合，也是資本市場認真落實國務院《關於促進快遞業發展的若干意見》精神的具體體現，深交所將全力支持快遞行業的健康、規範、快速發展。

前述深交所相關負責人表示，深交所作為資本市場重要的組織機構，26年來，支持了1900多家企業上市，總市值超過23萬億，積累了服務企業、服務地方、服務實體經濟的實踐經驗和市場基礎。下一步，深交所將充分發揮交易所平台作用，繼續完善多層次市場體系建設，不斷提高金融基礎設施運營能力，在中國證監會的領導下，腳踏實地、穩中求進、真抓實幹、開拓創新，服務廣大創新創業企業，釋放成長新動力，努力在更高層次、更大範圍切實服務實體經濟和國家「十三五」發展戰略全局。（朱先妮）