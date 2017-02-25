來源：人民日報

不久前，圓通速遞網點「爆倉」、快遞員被外賣送餐「挖角」導致無人派件的事件引發社會廣泛關注。企業「人心不穩」的背後，是快遞員運費提成過低、保障不足等深層原因。

業內人士「爆料」：100多萬快遞從業人員中，有90%的人沒有勞動合同、五險一金。事實是否如此？原因何在？行業在快速發展的同時，企業爭奪人力資本的大戰升溫，是否有助於改善快遞員的保障水平？我們的記者進行了調查採訪。

——編 者

零下3攝氏度、刮著4級寒風的北京街頭，中通小哥張南正忙著將快遞按手機尾號分類，平鋪在地上，方便顧客領取。「這都不算多，我最多的時候一天派過280單，爬幾百層樓更是常事。」張南搓著凍紅的手說。

數據顯示，2016年全國快遞服務企業業務量累計完成312.8億件，同比增長51.4%。截至2016年初，全國一線快遞員約118.3萬人。春節后，個別快遞末端網點運營異常、快件積壓無人派送等情況，再次引發公眾對基層快遞員生存環境、勞動保障等問題的討論。他們的勞保現狀如何？怎麼看待自己的勞保權益？記者對此進行了調查採訪。

「行情這樣，沒有就沒有唄」

快遞員想有社保不容易

「我身邊的快遞員都沒簽勞動合同，公司也沒繳社保，行情這樣，沒有就沒有唄。」在江西宜春工作的「通達系」快遞員宋師傅說道。記者採訪發現，除了順豐、EMS等直營公司，大部分快遞公司的網點都採取加盟模式，而在加盟網點工作的快遞員，勞動權益往往很難得到保障。在快遞業務量全國排名第一的廣州，打開招聘網站查詢當地快遞員招聘信息，抽取的50條中僅有11條承諾提供社保，崗位主要來自順豐、德邦、世紀卓越等，其他公司一般僅提供吃住。

「雖然沒交五險，但老闆人很好，給買了意外險，出了事也會管。上次在白石橋附近發生剮蹭，打個電話老闆就來了，我只管繼續送快遞。」從湖北來到北京、29歲的快遞員宋皓告訴記者。在另一家快遞公司工作的王振龍則沒那麼幸運：「路上出了事一般都自己賠，公司不管。」勞動合同缺失，五險沒有保障，對於這些快遞員而言，可依靠的似乎只有老闆的人品。

對比之下，北京朝陽區的京東配送員李樂是「幸運兒」。公司足額繳納五險一金，還額外購買了商業保險，來自河北邯鄲、工作1年的他，每月稅後工資8000元左右。「挺滿意現在的工作，工資不錯還有社保，好多老鄉都想過來。」李樂說。京東集團相關負責人告訴記者，京東配送員全都是公司正式員工。2016年，集團為包括基層快遞員在內的員工繳納的五險一金超過27億元。

「更願意干一天拿一天的錢」

無社保成快遞業「潛規則」

記者在採訪中也發現，並非每個快遞小哥都願意繳納社保。「拿到手裡的才算錢。」31歲的順豐快遞員顧澤說，他更願意省下這筆社保費。

「快遞這行流動性大、不穩定，網點不賺錢的話就換家公司，我之前已經換過兩三家快遞公司了。要合同幹啥？我更願意干一天拿一天的錢。」在城市100快遞員張昊澤看來，簽合同繳社保反而成了一種束縛。不簽合同、不繳社保似乎成為快遞行業「公開的秘密」。

張昊澤提到的流動性大、不穩定便是主因之一。《全國社會化電商物流從業人員研究報告》顯示，有44.2%的站點快遞員平均工作年限在1—3年之間。「部分快遞員認為，簽合同繳社保不便於跳槽；對於企業而言，無疑增加用工成本。」北京致誠農民工法律援助與研究中心執行主任時福茂表示，這也導致不簽合同、不繳社保成為一些勞資雙方默認的「潛規則」。

數據顯示，快遞員中近八成是農村人口。他們中有的已經在老家參加新農合、新農保，對參加城鎮社保意願並不強。很多快遞員並不了解，雖然社保繳費高於新農合、新農保，但相應的待遇也更高。當他們老了、病了的時候，社保能給予更好的經濟補償和生活保障。因此向快遞員普及相應的社保繳納政策仍然有意義。

但現實中，快遞員群體對勞保權益的認識還不是很明晰。即便有繳納社保的，也不清楚自己到底交的是什麼險種。很多快遞小哥並不知道繳納社保滿15年並達到退休年齡就可以在城裡領養老金這回事，有人甚至認為，規定的社保繳費滿15年是必須在同一家公司工作，也正是這個誤解導致他們不太看重社保。

快遞加盟網點利潤較低、社保繳費負擔重也是原因之一。目前，快遞行業整體競爭激烈，加盟網點利潤率不斷下滑，經營壓力很大。「對於快遞總部而言，直營是親兒子，加盟是乾兒子。」業內人士介紹，加盟商需要自負盈虧，交給總部的面單費、派送費、中轉費等成本不低，還有各式各樣的罰款需要承擔。另一方面，企業的社保繳費壓力也不小。在日前舉辦的中國經濟50人論壇上，清華大學經濟管理學院副院長白重恩介紹，我國社保繳費佔企業盈利的比重為49%，是企業稅費負擔中的「大頭」。

「我們也是在咬牙扛著。目前毛利潤率也就7%、8%左右。去年『雙11』，因為罰款就倒閉了好些加盟店，再繳社保壓力確實比較大。」百世快遞北京某網點負責人錢雲茂也很無奈。

儘管企業有難處，但按照法律規定，建立勞動關係，就應當訂立書面勞動合同。對於不依法簽訂勞動合同、繳納社保等行為，也有相應的勞動保障監察機構負責監督。不過，目前我國共有勞動保障監察員約2.8萬人，而全國共有用人單位4364.8萬戶，平均每名勞動保障監察員要監管1500餘戶用人單位，基層監察執法人員缺乏，導致現有的勞動保障監察力量難以有效承擔執法任務。「對快遞小網點的勞動監察一般只能靠舉報，往往一查一個準。」人社部門的工作人員告訴記者。

信用評級、行業「洗牌」倒逼規範用工

讓快遞員身心都在城裡

「公司一定要繳社保，不繳我都不去。要不然大病臨頭，真是要用光積蓄賣房賣地了！」來自四川綿陽的國傳快遞員周朴對此很堅定。他是記者在採訪中，遇到的唯一一位清楚並且堅持自己勞動權益的快遞員。之前工作了5年的快遞公司倒閉后，他找到了目前這份工作。「沒單位給繳社保的那段時間，我自己給自己繳，不想斷。聽說在北京參加養老保險繳費滿10年、累計繳滿15年，外地人也可以在北京辦退休，我現在就盼著這個。」周朴說。

除了長遠的醫療、養老考慮，時福茂認為，不簽合同、不繳納社保，也不利於形成長期穩定的勞資關係。「快遞員沒有歸屬感，去留任意；公司也不願花力氣培訓員工，難以提高效率，提升服務質量。長此以往，容易導致勞資矛盾，增加勞動者維權以及社會治安成本。」時福茂說。

沒有勞動合同和社保，年輕時風吹雨打或許沒問題，但當他們老了、病了該咋辦？如何給快遞小哥們更踏實的未來？

關鍵是規範快遞公司的用工行為。專家指出，對於已經和快遞員形成穩定勞動關係的快遞公司，簽合同、繳社保是法律明確規定的責任，企業出於留人、樹品牌的考慮，應主動強化與員工之間的這條「紐帶」。與此同時人社部門也需加大對基層加盟網點的勞動監察力度。針對基層監察執法人員缺乏、勞動保障監察力量不足的問題，今年1月1日起，我國對企業進行勞動保障守法誠信等級評價。其中，與勞動者訂立勞動合同的情況、參加各項社會保險和繳納社會保險費的情況等都將作為評價依據。根據相關規定，人社部門會與工商、金融、住房城鄉建設、稅務等部門和工會組織建立信用信息交換共享機制，對企業實行守信聯合激勵和失信聯合懲戒，這會倒逼快遞公司增強對員工的勞動保障。

快遞員自身的勞動維權意識也需加強。「目前快遞員對自己應有的權益不了解，也不知道該找什麼機構維權。」時福茂建議，如果企業不簽勞動合同，快遞員應注意保存相關證據，證明存在事實勞動關係，以便發生勞資糾紛時維權。

業內人士呼籲，快遞業的爆髮式增長持續多年，加盟網點因此得以迅猛增長，但電商、用戶的上下游壓價使得加盟商的經營舉步維艱，為員工提供完善的社會保障確有困難。這個行業為解決就業做出了不小貢獻，希望能適當降低企業的社保費率，或者給予其他方面的政策優惠。

北京郵電大學郵政發展研究中心主任趙國君認為，長遠來看，快遞服務應形成更多差異化的細分市場，將更多選擇權交給用戶，由用戶倒逼企業轉型發展。用戶選擇企業，將促使企業更加重視快遞人員的選拔與培養，主動與他們簽訂規範的合同、提供相應的保險與待遇。

「還是希望有社保，這樣身在城裡，心也感覺在城裡。」記者告別時，仍忙於派件的宋皓說。