國道南下壅塞 國3中和塞到新竹中央社 (2017-02-25 11:08)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期第1天，北部降雨，國道更壅塞，高速公路局上午10時50分路況資訊，國1中壢到新竹、國3中和到新竹，車速都在40公里以下，部分路段車速不到20公里。
高公局即時路況資訊顯示，上午10時50分，國道北部路段一片通紅，車速都在40公里以下，國1中壢到新竹及國3中和到新竹最塞。
國1中壢到楊梅及國3大溪到龍潭，路況圖標示為紫色，代表車速不到20公里。
中部路段，主要塞在國1王田到埔鹽，車速30公里左右，國3快官到中投，車速30公里以下。
至於高公局原本預測會塞車的國道5號，車流量雖大，但車速仍可達60公里以上。1060225
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