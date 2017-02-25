玉山零下2.1度 風力塔結冰中央社 (2017-02-25 10:52)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）大陸冷氣團來襲，中央氣象局今天上午觀測，玉山最低氣溫為攝氏零下2.1度，但沒有降雪；不過，測風向、風速的風力塔結冰，玉山氣象站人員得立即除冰，避免風力塔被冰凍無法運轉。
氣象局說，玉山上午氣溫雖達零度以下，溼度也有100%，但沒有降雨，只有濃霧，未見飄雪。
不過，玉山氣象站測風向及風速的風力塔卻結冰，氣象站人員一早就趕忙除冰，避免風力塔被冰凍住，無法順利運轉。1060225
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