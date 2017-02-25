（中央社記者屈享平台北25日電）二二八連假開始，民眾如果考慮戶外踏青，根據環保署空氣品質監測網資料，今天高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。



今天台灣全區空氣品質不錯，除了高屏地區境內的小港、楠梓、前鎮等地達到橙色指標，對敏感族群不健康之外。其它地區都屬「普通」，北部地區更皆「良好」。



另外，26日高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。27日雲嘉南及高屏地區也是橘色提醒，對敏感族群不健康；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060225