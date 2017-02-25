二二八連假首日 高屏地區空品橘色提醒中央社 (2017-02-25 10:45)
（中央社記者屈享平台北25日電）二二八連假開始，民眾如果考慮戶外踏青，根據環保署空氣品質監測網資料，今天高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
今天台灣全區空氣品質不錯，除了高屏地區境內的小港、楠梓、前鎮等地達到橙色指標，對敏感族群不健康之外。其它地區都屬「普通」，北部地區更皆「良好」。
另外，26日高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。27日雲嘉南及高屏地區也是橘色提醒，對敏感族群不健康；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060225
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上一則：二二八連假首日 國道南下多處龜速
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