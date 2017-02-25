動視聯手Com2uS推出《小龍斯派羅》改編RPG手游北京新浪網 (2017-02-25 10:58)
根據外媒的報導，韓國廠商Com2uS與動視暴雪達成協議，獲得動視暴雪旗下的《小龍斯派羅（Skylanders）》IP的手游改編權。
據悉，這是一款帶PvP元素的RPG遊戲，目前已經處於研發階段，預計於2018年上線。上線后，Com2uS將會負責遊戲的運營事項。
《小龍斯派羅》系列是互動實體玩具遊戲（toys-to-life），曾在全球創下超過35億美金的銷售佳績，遊戲公仔也銷售超過3億個，最近更是通過Netflix的線上播放，將該系列的動畫片面向全世界投放。
不過，改編的手游是否運用與原IP相同的技術，尚不清楚。
「Com2uS已經向全球證明了其遊戲研發和運營能力，我們期待跟他們合作。」動視發言人表示，「Com2uS手遊方面的能力加上動視強大的IP，我們將打造一種成功的商業模式。
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