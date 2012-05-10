10.5/12.9寸新iPad Pro渲染圖曝光：首次出現雙攝像頭北京新浪網 (2017-02-25 10:54)
【TechWeb報導】2月25日消息，據台媒報導，蘋果將於今年3月舉行發佈會，推出入門級9.7寸iPad Pro以及全新的10.5寸和12.9寸iPad Pro，9.7寸iPad Pro在發佈會結束后發售，10.5寸和12.9寸版本可能要等到5-6月。
日前，外媒泄露了一張10.5/12.9寸iPad Pro的背部渲染圖，圖片顯示，兩款新品的造型基本一致，都有立體聲揚聲器、3.5mm耳機介面。不過，12.9寸款將會配備後置雙攝像頭，這在iPad歷史上還是第一次。
目前，關於10.5/12.9寸版本並沒有統一的說法，此前有消息稱，10.5/12.9寸新iPad Pro將會配備A10X處理器，屏幕解析度均為2732*2048，10.5寸版則會去掉Home鍵。
消息還稱，全新10.5寸iPad Pro將成為蘋果旗艦型號，這款產品將配備無邊框顯示屏，外形尺寸與9.7寸iPad Pro相同。
除了全新iPad，蘋果還有可能在今年3月的發佈會上推出128GB iPhone SE、紅色iPhone 7和iPhone 7 Plus。（糰子）
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