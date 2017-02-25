（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期第1天，國道中部以北南下路段今天上午較壅塞，部分還出現車速只有10多公里龜速。



交通部台灣區國道高速公路局上午10時20分最新路況資訊，國道1號中壢服務區到內壢，車速只有19公里，楊梅到湖口車速僅16公里。



其他車速40公里以下路段還有國1竹北到新竹系統、王田到彰化系統、彰化到埔鹽；國3中和到龍潭、快官到霧峰。



高公局說，假期車流量大，加上中部以北有降雨，車速原本就較慢，更易塞車。1060225