二二八連假首日 國道南下多處龜速中央社 (2017-02-25 10:28)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期第1天，國道中部以北南下路段今天上午較壅塞，部分還出現車速只有10多公里龜速。
交通部台灣區國道高速公路局上午10時20分最新路況資訊，國道1號中壢服務區到內壢，車速只有19公里，楊梅到湖口車速僅16公里。
其他車速40公里以下路段還有國1竹北到新竹系統、王田到彰化系統、彰化到埔鹽；國3中和到龍潭、快官到霧峰。
高公局說，假期車流量大，加上中部以北有降雨，車速原本就較慢，更易塞車。1060225
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
電容觸控螢幕．7吋 觸控螢幕．觸控螢幕擦拭貼．觸控 螢幕．9吋 觸控螢幕．17吋 觸控螢幕．dell 觸控螢幕．觸控螢幕手機．觸控 螢幕 24吋．TOYOTA 觸控螢幕主機．觸控螢幕 鴻海．10.4吋 觸控 螢幕．HTC 觸控螢幕手套．觸控螢幕電腦．觸控螢幕 智慧型．RAV4 觸控螢幕主機．12.1吋 觸控 螢幕．電腦觸控螢幕．觸控 螢幕 19吋．大觸控螢幕．觸控螢幕 19吋．10吋 觸控螢幕．觸控螢幕 手機．15吋 觸控螢幕．21.5 觸控螢幕．GoPro 觸控 螢幕．觸控螢幕汽車 dvd．20吋 觸控螢幕．7吋 DVD 觸控螢幕．觸控螢幕主機
- JELY 輕甜魅力0.20克拉天然鑽石戒指
- 【BEDDING】天絲雙人床包兩用被組100%TENCEL(風琴隧道-藍)
- PERKINS 伯金仕 - GIA Anne系列 0.30克拉鑽石項鍊
- 【CITIZEN 星辰】光動能夜行戰士三眼計時不鏽鋼腕錶(45mm/C
- 美國 Orphan Espresso LIDO 2 手搖磨豆機(HG6015)
- 【Levis】511修身窄管丹寧牛仔褲 / 海報款 / 日本長青款
- MANSTYLE DIAMOND「愛情同心」0.16ct 八心八箭鑽墜
- MANSTYLE DIAMOND「熱情驚艷」0.30ct 八心八箭鑽墜
- 【文創集】珍妮 時尚木紋2尺雙開門高鞋櫃/玄關櫃
- PERKINS 伯金仕 - Heart 系列 0.10克拉鑽石耳環
國家旅遊局授牌 千山風景區正式成為國家5A級景區【北京新浪網】
田野間金色龍貓隧道 大片奇幻樹林秘境【景點家 Tripass】
運動、嘗鮮菇、試手氣 2017竹山「菇菇健行」4/1登場 【台灣好新聞報】