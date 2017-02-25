全日空控股將吃下樂桃 擁兩廉價航空中央社 (2017-02-25 10:18)
（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本全日空控股公司今天宣布將於4月10日追加取得廉價航空樂桃公司的股份，將樂桃納為子公司。購股金額為304億日圓（約新台幣84億元）。全日空因此將擁有兩家廉價航空。
全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）的社長片野(土反)真昨晚在大阪府召開記者會表示，將把廉價航空樂桃（Peach Aviation，位於大阪府田尻町）納入旗下。
片野(土反)表示，會讓樂桃獨自的企業文化和品牌力能充分發揮，全力支持樂桃的成長。他還說，希望ANA、樂桃彼此能在各自擅長的領域將能力發揮到極致。
樂桃的股權目前ANA持股約占38.67%、香港的投資公司約占33%，日本官民基金「產業革新機構」持股28%。ANA將從產業革新機構與香港投資公司方面購得部分股權，讓目前的持股比率由38.67%提高至67%。
記者會上，樂桃的執行長（CEO）井上慎一也列席。井上強調，安全的推動與操作方面等，都能獲得強有力的支援。
全日空控股目前已有廉價航空子公司香草航空公司（Vanilla Air，位於千葉縣成田市）。有關樂桃與香草航空是否合併一事，片野(土反)表示，兩家公司先各自努力，展開路線，暫時讓兩家公司切磋琢磨比較好。
樂桃於5年前開始通航，是日本第1家廉價航空公司。之後，飛航路線擴及海內外，到2015年度為止的連續3年，利潤持續增加。
因亞洲的訪日旅客需求增加。今後，訪日的外籍客可望增加，國際航線的需求增大，因此ANA希望擴大集團的規模，以降低人員的聘僱、訓練等所需成本。1060225
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