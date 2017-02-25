《榮耀戰魂》嚴打作弊玩家 初犯就被封號北京新浪網 (2017-02-25 10:43)
育碧針對《榮耀戰魂》作弊的玩家實行了嚴打政策，即便是第一次違規的玩家，也會受到處罰，現在已有400名玩家賬號被封。遊戲使用了EasyAntiCheat程序檢測哪些玩家有作弊和行為不當的問題。有70人因言語過激違反遊戲行為準則而被封號。
育碧官方說：「EasyAntiCheat檢測出哪些賬號可疑后，將由開發團隊再次審核，判斷對違規玩家是應該做出警告、暫停賬號還是永久封停處罰。公平對遊戲來說是非常重要的，所以即便是初犯我們也不會放鬆處罰。如果玩家對處罰有不滿和疑問，可以進行申訴。」
《榮耀戰魂》已於2017年2月14日發售，登陸PC、PS4和Xbox One平台。
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