宮崎駿老爺子又正式復出了，據日本媒體報導，日前，吉卜力工作室製作人鈴木敏夫在美國出席活動時透露，他已經看到了宮崎駿導演的新作畫稿，宮崎駿目前正在東京進行該動畫的製作，這也就意味著之前宮崎駿宣布的隱退消息正式撤銷，這位76歲的老爺子也是蠻任性的。

宮崎駿導演曾在2013年9月《起風了》上映之後，以年齡導致的集中力衰退為由宣布隱退，不再製作長片動畫，這引發了坊間對於吉卜力「後繼乏力」的擔憂，不過眾所周知，老爺子是閑不住的，在去年年底NHK的一檔電視節目中，老爺子就宣布了其新作短篇動畫《毛毛蟲菠蘿》，據了解，老爺子對《毛毛蟲菠蘿》的短片形式感到不滿足，還曾向鈴木敏夫提出過改編成長片的提案。

值得一提的是，算上這次的復出，這已經是宮崎駿第七次退休后再復出了。第一次是1986年《天空之城》，第二次是1992年《紅豬》，第三次是1997年《幽靈公主》，第四次是2001年《千與千尋》，第五次是2004年《哈爾的移動城堡》，第六次是2008年《懸崖上的金魚姬》，第七次就是此前的《起風了》上映時宣布的正式隱退。

不過，正如鈴木敏夫所言，只要宮崎駿繼續製作動畫，吉卜力就會繼續運營，「宮崎駿是那種會拍片拍到死的人。」宮崎駿自己也說：「與其什麼都不做的死去，不如在製作中死去的好，做點什麼總比惦記著動畫死強。」

看點作者：王者的一天