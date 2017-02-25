《無雙全明星》首個服裝DLC 小姐姐的裙子太短了吧！北京新浪網 (2017-02-25 10:29)
光榮特庫摩公佈了《無雙全明星（無雙☆スターズ）》的首個服裝DLC，為我們帶來了5個人物的服裝展示，而這些服裝也都是來自於其他遊戲裡的角色，諸如《忍者龍劍傳》里的隼龍等等。
《無雙全明星》服裝DLC「變身」預告：
[遊俠網]《無雙全明星》服裝預告
視頻中帶來了以下5名角色和他們的新服裝，分別是王元姬的「霞」套裝（《死或生》系列），真田幸村的「隼龍」套裝（《忍者龍劍傳》），瑪麗·蘿絲的「歐波娜」套裝（《歐波娜大冒險》），有馬一的「真田幸村」套裝（《戰國無雙》系列），以及Millennia的Plachta套裝（《索菲的工作室》）。
《無雙全明星》將會在3月30日正式發售，登陸PS4和PSV。
高清視頻畫面：
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看點作者：王者的一天
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