新聞早知道：Uber稱竊密指控毫無根據 蘋果股票又被套現北京新浪網 (2017-02-25 10:22)
Uber稱谷歌指控竊取機密「毫無根據」
谷歌母公司Alphabet於周四向法院起訴Uber竊取旗下自動駕駛公司Waymo商業機密。對此，Uber一名發言人周五表示，公司已注意到Waymo的主張，但認為這種指控「毫無根據」。
前美國副總統套現蘋果股票
根據一份美國證監會（SEC）的文件，蘋果董事會成員、前美國總統艾伯特·戈爾（Al Gore）周三出售蘋果股票，出售股票量約佔持有量的一半，套現超過2900萬美元。
谷歌Spaces應用4月17日停止運營
谷歌今日宣布，社交應用程序Spaces將於4月17日停止運營,從3月3日開始，App只能閱讀。Spaces App是谷歌推出的試驗性群組分享應用，推出還不到一年。
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