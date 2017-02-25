Uber稱谷歌指控竊取機密「毫無根據」

谷歌母公司Alphabet於周四向法院起訴Uber竊取旗下自動駕駛公司Waymo商業機密。對此，Uber一名發言人周五表示，公司已注意到Waymo的主張，但認為這種指控「毫無根據」。

前美國副總統套現蘋果股票

根據一份美國證監會（SEC）的文件，蘋果董事會成員、前美國總統艾伯特·戈爾（Al Gore）周三出售蘋果股票，出售股票量約佔持有量的一半，套現超過2900萬美元。

谷歌Spaces應用4月17日停止運營

谷歌今日宣布，社交應用程序Spaces將於4月17日停止運營,從3月3日開始，App只能閱讀。Spaces App是谷歌推出的試驗性群組分享應用，推出還不到一年。