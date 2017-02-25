北台灣多雨 日夜都冷注意保暖中央社 (2017-02-25 10:13)
（中央社記者屈享平台北25日電）二二八連假開始，出門的民眾，可能會覺得天氣又溼又冷。氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天到明天，北台灣降雨最明顯，27日起水氣略減。
至於其他地區降雨，中部及東部方面其次，南部山區及東南部較零星，迎風面及山區不排除有較大雨量。27日後，北部、東半部仍有局部短暫雨。
吳德榮表示，凌晨大概已出現今天到目前為止最低溫，已比昨日最低溫回升約攝氏2度，27日前不太可能再創低溫。台北市低溫約都在13、14度左右、中部以北空曠地區12、13度左右。因水氣多、又常降雨，整天氣溫起伏不大、日夜都冷，要注意保暖。
28日冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，但北台灣仍感濕涼微冷。1060225
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