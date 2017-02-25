（中央社記者邱俊欽桃園25日電）機場捷運開放試乘後，為鼓勵沿線民眾團體使用，桃捷公司以團體為對象，推出「通勤135團體優惠專案」，團體定期票使用天期100天，團體購買300張以上，每張享5折優惠。



桃園市長鄭文燦今天上午舉行記者會，宣布機捷新的團體優惠方案，也感謝在團體或個人試乘階段中，民眾所提出的意見，也相信「建設可以留下來」，機捷將服務更多搭乘民眾，也是台灣交通史上的榮耀。



鄭文燦表示，為鼓勵沿線民眾團體以機場捷運為通勤運具，除現有的一般通勤定期票方案外，桃捷公司以大型社區、公司行號、學校、政府機關等團體為對象，推出「通勤135團體優惠專案」，團體定期票使用天期100天，團體購買300張以上，每張享5折優惠，這張定期票在指定的站間範圍內可不限次數使用，對於通勤族來說，非常划算。



桃捷公司也表示，這是桃捷公司推出的多元票種行銷方案當中「最為優惠的一項」，現在開始受理團體申辦，希望吸引沿線固定的通勤、通學需求，成為機場捷運固定客源。



機捷表示，以A7體育大學站到A1台北車站來說，單程票價新台幣80元，來回就要160元。但是「通勤135團體」優惠專案，一張團體定期票是5600元，可用100天，平均一個月才1680元，通勤日搭乘平均一趟只要40元、天天搭更只要28元，希望以更優惠的價格，提供勤族更快速、準點、舒適、便利的捷運服務。1060225