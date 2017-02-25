小編近些天查找資料時發現，LOL戰隊排名數據更新了，最新包含春季常規賽的數據，我們來看一下。

首先是LPL賽區目前的排名：

可以看出來，LPL賽區前三名分別是RNG、IG以及EDG，緊隨其後是WE和LGD戰隊。

從全球的角度來看，前兩名毫無疑問的屬於SKT、KT兩支戰隊，但第三名出現的「閃電狼FW」便稍微有些令人震驚了：

比較可惜的是，在這個綜合排名中，一直到第八名才出現了LPL賽區的戰隊RNG，隨後是IG和EDG，也就是說，綜合來看，LPL賽區的隊伍能進前十的只有這三支，名次還比較靠後。

SKT的恐怖數據：

RNG：

EDG：

王思聰的IG：

LGD較為低迷：