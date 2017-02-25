俄羅斯美女Disharmonica《尼爾：機械紀元》COS美圖 毛妹水準就是高北京新浪網 (2017-02-25 10:11)
昨天的《尼爾：機械紀元》2B的COS質量已經十分不錯，但還是有很多玩家不滿足，表示想要看到俄羅斯COSER來挑戰2B小姐姐，畢竟在COS界，戰鬥民族的COS水平往往能讓人目瞪口呆。一位非常出名的俄羅斯COSER？Disharmonica就帶來了她的最新2B COS，看完只能感慨不愧是毛妹，一般人比不了。
這位俄羅斯COSER？Disharmonica在國內也有不少粉絲，她的特莉絲和《Fate》里Saber Bride的COS傳播度都很廣，這次帶來的《尼爾：機械紀元》2B COS質量依舊讓人嘆為觀止，身材沒話說，配上打光和後期，幾張照片根本就是和遊戲裡的截圖一模一樣，難以分辨。
這樣的2B真是太迷人了，請讓更多的小姐姐來得兇猛一些吧！
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