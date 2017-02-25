《永恆之柱2：死亡之火》眾籌結束：超3000萬元 是原目標4倍北京新浪網 (2017-02-25 10:11)
黑曜石在上個月公佈了新作《永恆之柱2：死亡之火》，並且在Fig上開啟了眾籌，現在眾籌已經結束，眾籌總金額為超過440萬美元（摺合人民幣超3000萬元），是原定110萬美元計劃的400%。
在24小時之前，眾籌金額剛剛接近380萬美元，也就是說24小時之內，熱情的玩家又支持了60萬美元。總共有33614名玩家參與了這項眾籌。
玩家們也將從中得到開發者承諾的諸多新內容。而對於中文玩家來說，現在的金額已經達成了「遊戲中加入簡體中文」的目標。玩第一作的時候，因為語言障礙而不能盡興的玩家，在二代中可以暢快的遊戲了。
《永恆之柱2》的眾籌可謂是大獲成功，其初代作品是於2012年在Kickstarter上眾籌，最後獲得了398萬美元。
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