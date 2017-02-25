《尼爾機械紀元》圖文攻略 全關卡流程與獎杯圖文攻略北京新浪網 (2017-02-25 10:12)
《尼爾機械紀元》故事發生在和《尼爾》相同的世界，並將有一個全新的故事劇情，主角是名為「尤爾哈2號B型」人造人，擅長使用刀和長劍，在戰鬥過程中可以隨時切換。下面為大家帶來《尼爾機械紀元》全關卡流程與獎杯圖文攻略，希望對你們有所幫助。
鍵位操作
遊戲中一共為玩家提供了3套默認的按鍵操作模式，和一套自定義操作模式供玩家選擇。筆者這裏以進入遊戲后默認的方案1，來為大家進行操作說明：
戰鬥操作
L1：PDO技能使用
L2：目標鎖定
R1:射擊
R2：迴避
L3：燈光 開/關
R3：重置視角
△：重攻擊
□：輕攻擊
○：交互
×：跳躍
裝備道具切換
↑：裝備組切換
←：POD機器人切換(反向)
→：PDO機器人切換(正向)
↓：道具使用
系統操作
左側觸摸板：快捷菜單
右側觸摸板：系統菜單
options：系統菜單
登錄界面
開始界面的系統菜單非常通俗易懂：只有繼續遊戲、新遊戲、證書，三個選項，說白了這個開始界面只存在「進入遊戲」這一項功能。
選擇繼續遊戲，會進入存檔選擇界面，尼爾一共有三個存檔位置。選擇一個存檔即可進入後續界面。
系統菜單
選擇好存檔后，進入開始菜單，第一項為進入遊戲、第二項為系統設置，第三項為操作設定。進入遊戲這個功能沒什麼好講的，操作已經在本文開頭進行過詳細說明了，所以讓我們一起來看看系統設置
如圖所示，系統界面中，可以進行語言、遊戲、視角、屏幕、聲音、其他6項操作。
在語言操作中，可以設定遊戲內的語音語言、以及文本語言。比較簡單的來說，上面的選項決定角色們用那種語言說話，下面的選項決定遊戲中顯示哪種文字。
在遊戲設定中，我們可以通過第一個選項設定遊戲的難度，這個選項是可以即時設定的，所以無論是選難了還是選簡單了都不要有壓力，按照自己的喜好隨時修改吧。
遊戲設定中的第二項決定了NPC隊友的行動模式，筆者個人認為，尼爾中NPC跟班最大的存在意義就是打擾我們好好欣賞2B小姐姐……
調整屏幕明亮度，按照個人喜好調整吧，總體來說，遊戲的色彩挺亮的，感覺調暗點會舒服一下。
聲音選項，分別調整的是音樂大小、角色語音、音量、音頻輸出模式。
其他選項中只有恢復默認值一項選項，如果做出了某些錯誤選擇又不知道怎麼復原，就試試這個吧。
？
（未完待續……）
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