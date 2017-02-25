《尼爾機械紀元》故事發生在和《尼爾》相同的世界，並將有一個全新的故事劇情，主角是名為「尤爾哈2號B型」人造人，擅長使用刀和長劍，在戰鬥過程中可以隨時切換。下面為大家帶來《尼爾機械紀元》全關卡流程與獎杯圖文攻略，希望對你們有所幫助。

鍵位操作

遊戲中一共為玩家提供了3套默認的按鍵操作模式，和一套自定義操作模式供玩家選擇。筆者這裏以進入遊戲后默認的方案1，來為大家進行操作說明：

戰鬥操作

L1：PDO技能使用

L2：目標鎖定

R1:射擊

R2：迴避

L3：燈光 開/關

R3：重置視角

△：重攻擊

□：輕攻擊

○：交互

×：跳躍

裝備道具切換

↑：裝備組切換

←：POD機器人切換(反向)

→：PDO機器人切換(正向)

↓：道具使用

系統操作

左側觸摸板：快捷菜單

右側觸摸板：系統菜單

options：系統菜單

登錄界面

開始界面的系統菜單非常通俗易懂：只有繼續遊戲、新遊戲、證書，三個選項，說白了這個開始界面只存在「進入遊戲」這一項功能。

選擇繼續遊戲，會進入存檔選擇界面，尼爾一共有三個存檔位置。選擇一個存檔即可進入後續界面。

系統菜單

選擇好存檔后，進入開始菜單，第一項為進入遊戲、第二項為系統設置，第三項為操作設定。進入遊戲這個功能沒什麼好講的，操作已經在本文開頭進行過詳細說明了，所以讓我們一起來看看系統設置

如圖所示，系統界面中，可以進行語言、遊戲、視角、屏幕、聲音、其他6項操作。

在語言操作中，可以設定遊戲內的語音語言、以及文本語言。比較簡單的來說，上面的選項決定角色們用那種語言說話，下面的選項決定遊戲中顯示哪種文字。

在遊戲設定中，我們可以通過第一個選項設定遊戲的難度，這個選項是可以即時設定的，所以無論是選難了還是選簡單了都不要有壓力，按照自己的喜好隨時修改吧。

遊戲設定中的第二項決定了NPC隊友的行動模式，筆者個人認為，尼爾中NPC跟班最大的存在意義就是打擾我們好好欣賞2B小姐姐……

調整屏幕明亮度，按照個人喜好調整吧，總體來說，遊戲的色彩挺亮的，感覺調暗點會舒服一下。

聲音選項，分別調整的是音樂大小、角色語音、音量、音頻輸出模式。

其他選項中只有恢復默認值一項選項，如果做出了某些錯誤選擇又不知道怎麼復原，就試試這個吧。

？

（未完待續……）

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