來源：快科技

蒼老師正在國內拍攝新作品，但讓人沒想到的是，結果自己卻躺槍了。

昨天中警安徽在微博上通告了一條信息，日本籍演藝界人士蒼某某在查濟縣因為拍電影延遲，入住某山莊時，山莊接待人員未按照規定登記兩位外籍人員的身份信息。依法對未按照規定登記旅客信息的接待人員查某某罰款五百元。

此消息發出后，不少網友紛紛跟帖表示，蒼老師這是實力躺槍啊，明明是查某某的問題，卻還要被拉上熱點。

網友黑曜石貔貅：大概能猜到是什麼題材的了

網友pancaker_煎餅：第一次看到她的碼打在臉上[笑cry]

網友雩歌：雖然是正常執法，總有種蹭熱度的怪怪的感覺。

大家不妨期待下退出成人電影蒼老師的新作品吧，就是不知道什麼題材的。

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