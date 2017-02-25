蒼井空現身國內拍新作品微博躺槍 網友：整個人都方了北京新浪網 (2017-02-25 09:20)
來源：快科技
蒼老師正在國內拍攝新作品，但讓人沒想到的是，結果自己卻躺槍了。
昨天中警安徽在微博上通告了一條信息，日本籍演藝界人士蒼某某在查濟縣因為拍電影延遲，入住某山莊時，山莊接待人員未按照規定登記兩位外籍人員的身份信息。依法對未按照規定登記旅客信息的接待人員查某某罰款五百元。
此消息發出后，不少網友紛紛跟帖表示，蒼老師這是實力躺槍啊，明明是查某某的問題，卻還要被拉上熱點。
網友黑曜石貔貅：大概能猜到是什麼題材的了
網友pancaker_煎餅：第一次看到她的碼打在臉上[笑cry]
網友雩歌：雖然是正常執法，總有種蹭熱度的怪怪的感覺。
大家不妨期待下退出成人電影蒼老師的新作品吧，就是不知道什麼題材的。
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與環球網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【荷蘭CLUSE】波西米亞不鏽鋼系列 灰錶盤/玫瑰金錶框/銀色
- Intel i5-7400+技嘉 H110M-H主機板
- 【Seagate】新黑鑽 4TB USB3.0 3.5吋外接硬碟(STEB4000300)
- 美學365 - 三聯式無框藝術掛畫時鐘 - 富福吉祥40x40cm
- 橙品油畫布 - 單聯生活風無框藝術掛畫 - 朝氣60x60cm
- 白因子萬用抗菌清潔噴霧防疫加強版500mlX2(附一噴槍)
- 【WOMEN SECRET】樂活秘密女性香水組(繽紛樂活女性淡香水 1
- 【黛安芬】危險V曲線記憶枕B-C罩杯-成套超值組-(皇家藍)
- SANLUX台灣三洋 4~6坪窗型冷氣右吹 SA-R28FE
- Royal Damon羅亞戴蒙 愛情電波(黑) 尾戒
奇葩遊戲《不要停！八分音符醬》魔力在哪？【北京新浪網】
估值5億的光圈直播倒閉 老闆欠300萬元薪資失聯【北京新浪網】
《超級機器人大戰V》圖文攻略 全SR獲得圖文流程攻略【北京新浪網】
"8分音符"火了 山寨最快的還是國內廠商【北京新浪網】