（中央社記者汪淑芬台北25日電）機場捷運將在3月2日正式通車，桃園大眾捷運股份有限公司也為旅客爭取到小確幸，旅客在第1航廈、第2航廈與機場旅館站間往返零扣款。



桃園機場雖也有免費電車，但只在兩航廈間來回，很多旅客也不清楚搭乘地點。



桃捷總經理陳凱凌說，機捷已向桃園國際機場股份有限公司爭取到每年約新台幣100多萬元補助款，旅客只要在第1、2航廈與過境旅館站間往返零扣款，未來第3航廈啟用後，4站間往返零扣款。



陳凱凌說，航廈站與機場旅館站間往返，除一般旅客，很多是在航廈與過境旅館工作人員，機捷提供更方便交通需求。



桃機公司總經理蕭登科去年仍是桃捷公司副總經理時，負責與桃機協商航廈與過境旅館間零扣款補助案，沒想到現在由蕭登科兌現自己爭取到的成果。1060225