（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果iPhone 8還沒現身，其他新品可能先打頭陣。日媒報導，蘋果可能在3月舉辦活動，發表新款iPad Pro系列，此外iPhone 7系列可能新推紅色機種。



日本科技網站Mac Otakara日前引述消息人士報導，蘋果可能在3月舉辦活動，推出新款iPad Pro平板電腦以及其他產品系列。



報導預期，在3月活動上，蘋果將推出7.9吋、9.7吋、10.5吋和12.9吋的iPad Pro系列新品，其中10.5吋iPad Pro新品預期最快在5月出貨，其他系列預計在3月期間出貨。



報導並推測，蘋果在3月活動上可能推出儲存容量128GB的iPhone SE產品，原先iPhone SE產品儲存容量有16GB和64GB兩種選項。



報導同時推測，3月活動上蘋果可能針對iPhone 7和iPhone 7 Plus新增紅色機種。



凱基投顧分析師郭明錤日前在報告中預期，新款iPad將在上半年出貨，包括全新設計窄邊框高階10.5吋iPad、新一代12.9吋iPad Pro以及中低階9.7吋iPad。



他預期今年iPad出貨量將落在3800萬台到4000萬台區間。



針對iPad，蘋果也積極布局創新專利。外媒先前報導，蘋果開發iPad表面抗污技術，可透過在裝置的塑膠表面上增加一層抗污樹脂塗層，不會對裝置表面產生負面影響，也不會讓裝置外觀產生變化，可以運用在iPad的Smart Cover保護蓋。



根據市調研究機構IDC日前統計顯示，去年第4季蘋果iPad出貨量在全球平板電腦市占率約24.7%，位居首位。其中iPad Air 2與Mini 機種占大部分。



從去年全年來看，統計顯示，蘋果去年全年iPad出貨量達4260萬台，市占率24.4%，位居首位。



另一家市調研究機構Strategy Analytics報告也顯示，去年第4季蘋果iPad在全球平板電腦市占率約20.6%，穩居寶座。



根據蘋果日前公布資料顯示，去年第4季iPad銷售量約1308萬台，較上一季大增41%，營收55.33億美元，較上一季大增30%，不過較上一年同期的1612萬台，減少19%，營收較上一年同期減少22%。1060225