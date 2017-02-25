連假遊覽車稽查 賀陳旦赴阿里山攔查點中央社 (2017-02-25 09:07)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連續假期首日，交通部公路總局、觀光局、勞動檢查單位及地方交通警察今天擴大稽查遊覽車，交通部長賀陳旦下午還將前往阿里山入口處攔查點視察。
蝶戀花旅行社承辦的一日遊13日在國道發生死傷嚴重翻車，交通部推動的替代駕駛今天上路，將在連續假期中，擴大聯合稽查遊覽車。
公路總局說，4天假期會與觀光局、勞檢單位及地方交警合作，在國道、主要風景區入口處攔查，除遊覽車安全裝置、駕駛與導遊資格，也會一併了解遊程、駕駛工時及替代駕駛。
駕駛工時不易在攔查時就得知是否違規，公路總局會事後追蹤。
賀陳旦上午開始就有一連串交通視察行程，上午到高速公路湖口服務區、古坑服務區，視察國道服務區駕駛人休息室，下午還要到台18線阿里山公路入口，了解遊覽車攔查情形。
賀陳旦視察行程也落實轉換交通工具，去程與相關部屬搭遊覽車南下，回程搭高鐵北上。1060225
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