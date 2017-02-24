中醫教育政策與制度更致臻完善─第一次全國中醫醫學校院會議在中國醫藥大學舉行



(中央社訊息服務20170224 18:39:13)第一次全國中醫醫學校院會議今天在中國醫藥大學登場，為能讓台灣中醫用、訓、教、考的走向和制度與時俱進，集合四校五系中醫教學主管與教育部高教司、衛福部中醫藥司、醫事司等單位共同會商中醫教考訓用相關議題；李文華校長致詞表示，中醫是最好的預防醫學，對促進民眾的健康有目共睹，值得政府及社會重視，如此才能發揚光大，進而推廣到全世界造福人類。



李文華校長表示，中醫是祖先留下來的祖產，他不是中醫師但非常熱愛中醫，念到皇帝內經的時候，知道古人怎麼做事情，就可以知道中醫有多古遠，值得好好珍惜；況且，中醫是最好的預防醫學，對促進民眾的健康有目共睹，西方非常重視，對於如何培育優質中醫師做傳承、開拓中醫藥為全民所用，同時結合西醫做為全人健康照護準則，有待產官學界的學者醫師們結合政府的力量，大家共同努力，在這一代人手中突破，邁向更好的境界。



全國中醫醫學校院會議籌備會主委張睌E院長表示，醫學教育的改革與進展一日千里，為持續推展中醫教育政策與制度，中醫學界應該建構類似的平台，討論相關議題建立共識，促進各項制度與時俱進、日趨完善。



全國第一次召開的中醫醫學校院會議，與會的四校五系中醫教學主管發言踴躍，建議衛生福利部增編中醫負責醫師訓練經費，以為鼓勵教學醫院提供良好之訓練場所及教學資源，俾使醫療機構新進醫事人員均能接受必要之訓練，達成提升醫療品質及確保病人安全為目的。



此外，為達成中醫師人力供需平衡，提升中醫醫療服務品質，將推動建構中醫師名額總量管制機制，包括定期討論各項相關因素，如醫院設置/評鑑標準、健保支付標準、中醫醫療業務範疇如住診服務、中西醫共同照護、偏鄉醫療以及中醫參與長期照顧服務等多項共識。



在中國醫藥大學召開的第一次全國中醫醫學校院會議，有四校五系中醫教學主管與教育部高教司、衛福部中醫藥司、醫事司、國家中醫藥研究所、考選部專技考試司、中華民國中醫師公會全國聯合會及台灣中醫醫學教育學會等單位與中醫學系學生代表六十餘人參加。未來該會辦公室設於中國醫藥大學中醫學院，每年召開兩次，由各校輪流主辦。



訊息來源： 中國醫藥大學



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