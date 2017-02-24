大學博覽會首日登場 學生大排長龍體驗高爾夫中央社 (2017-02-24 18:22)
大學博覽會首日登場 學生大排長龍體驗高爾夫
(中央社訊息服務20170224 18:22:12)「這裡可以打高爾夫喔！」許多學生爭相排隊等著揮桿，這裡是中信金融管理學院在台中大學博覽會的展場攤位。2017年首場全國大學博覽會從24日起至26日為期3天，於台中「中時國際會展中心」登場。現場有46所大學院校參展，吸引了大批學生前來探詢理想的大學。中信金融管理學院的攤位設置高爾夫球迷你果嶺，吸引不少學生前來小試身手。
主打產學合作的中信金融管理學院，許多學生家長爭相詢問課程規劃如何實現學用合一。中金院校長施光訓表示，中金院與中國信託產學合作，學生可以有機會至中信國內外分子行見習之外；還有公民營機構的實習機會，多元實習管道讓學生可提前為未來做準備。另外也相當重視語言能力的培養，與知名英語電台ICRT合作於校內成立ICRT Tainan台，聘請DJ和記者成為學校講師，增進學生英語能力及製作英文廣播節目及新聞技能。還有的營隊式英語課程、第二外語的學習與協助安排美、日海外學習計劃等等，以培育「國際金融家」。
中金院以「公益為先•助弱扶優」為辦學理念，學校提供菁英獎學金爭取優秀學子就讀；也提供希望助學金給有潛力的弱勢青年，讓他們在就學期間不會因經濟問題而影響學業。除了上課，也很重視體育活動。中金院更在校園內建置高爾夫球練習場，不僅有機會接受專業課程訓練，還能直接在校園臨場感受揮桿樂趣；還有棒球場跟獨木舟水道，讓現場學生覺得很新鮮。
除了2月24日至26日的台中大博會，2月25、26日在高雄左營站新光三越10樓也有大學博覽會，同樣有學校人員提供諮詢服務，歡迎學子們屆時前往諮詢。
訊息來源：中信金融管理學院
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