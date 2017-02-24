別再藍瘦香菇了!敦煌特展限量套票開賣 購套票逛特展玩VR 再加送超值好禮



(中央社訊息服務20170224 18:15:40)《敦煌風華再現-續說石窟故事》特展今(106)年4月將在臺中的科博館登場，為嘉惠民眾，開展前搶先推出特展精裝套票， 1套4張共800元，套票上展名題字出自書法藝術家董陽孜之手，展期間憑票可免費體驗敦煌VR，前1000套購買者再加贈科博館獨家開發市價350元多功能魔術頭巾(1套贈1條)，套票明(25)日在科博館票亭開賣，3月1日起始開放線上http://apply.nmns.edu.tw/public/activity/518/actAbbr.asp購票，歡迎民眾踴躍搶購! 特展106年4月26日登場，展期僅5個月，且全臺僅一場，以敦煌石窟建築、壁畫、彩塑藝術及藏經洞出土之珍貴文物為主，建構複製洞窟、精選壁畫臨本、彩塑臨品漢珍貴文物，集結敦煌石窟不同的時代、洞窟與內容的作品，打造出敦煌石窟藝術的縮影。特展結合科技推出雙展區，另外規劃VR體驗與多媒體互動區，憑紀念套票進場不需再收費用(體驗區原價單人50元，特展區單人180元)。



紀念套票內容(一)觀世音菩薩像(阿密陀說法圖局部) [套票圖片，左一]莫高窟第57窟南壁，初唐杜顯清、楊麟翼 臨摹此菩薩頭戴佛冠，配戴胸飾、項飾，運用「瀝粉堆金」的手法塑出，並施以金泥，展現富麗華貴樣貌。姿態溫柔嫵媚，顯現東方女性嬌柔之感。



(二)脅侍菩薩像 [套票圖片，左二]莫高窟第45窟，盛唐吳健 攝影此尊脅侍菩薩立於佛龕主尊佛像右側，是為普賢菩薩。頭戴寶冠、梳高髻，面相豐滿圓潤，峨眉細眼微張，嘴角含笑，呈現端莊恬靜神情。



(三)釋迦牟尼佛涅槃像 [套票圖片，右上]莫高窟第158窟，中唐吳健 攝影塑像成獅子臥狀，即佛像枕右手而臥，左手輕放於身，且雙足相疊橫臥，此臥姿為印度所傳來之形式，顯示佛像恬靜從容神情。



(四)都督夫人太原王氏禮佛圖局部 [套票圖片，右下]莫高窟第130窟甬道南壁，盛唐段文傑 臨模唐代供養人畫像中規模最大的一幅，婦女均畫短眉、唇色朱紅，都督夫人和女兒眼瞼、臉頰、額頭上有紅點或花形裝飾，是唐代流行的裝扮。



《敦煌風華再現-續說石窟故事》展出時間：106年4月26日至106年10月1日購票方式：線上購票 於106年3月1日開賣請連結以下網址購票http://apply.nmns.edu.tw/public/activity/518/actAbbr.asp欲線上購買特展紀念套票，請由教育活動個人報名系統進入，註冊後即可線上購買。曾報名參加過科博館其他活動者，請直接登入系統。線上購票提供多元繳費管道，購票成功後，可任選一種繳費方式辦理：(1)信用卡線上繳費、(2)便利超商代繳、 (3)ATM轉帳(實體ATM及網路ATM)。



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特展預告街訪篇: https://www.youtube.com/watch?v=WAkvkgAhKpU&list=PL8F176E2DF464535F&index=1特展預告動畫篇: https://www.youtube.com/watch?v=svZiXoAN8qA&list=PL8F176E2DF464535F&index=2



訊息來源：國立自然科學博物館



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