牡丹鄉民歡喜抽籤分配土地



(中央社訊息服務20170224 17:38:23)最近，在屏東縣原住民鄉興起一波波大面積分配原住民保留地給原住民的作業，繼泰武鄉、春日鄉之後，今天起連續兩天在牡丹鄉辦理土地分配抽籤作業。



這一波分配的土地屬於牡丹鄉高士、四林兩村傳統生活範圍的既有原住民保留地，歷經民眾多次陳情希望分配給在地原住民使用，經過牡丹鄉公所調查、審核、公告、受理等程序，特別在今明兩日辦理土地分配抽籤作業。這一次抽籤分配的土地總計115筆，面積116公頃，預計有115位原住民取得土地。抽籤是第一步，接下來會依程序送地政事務所辦理登記，真正取得權利。



牡丹鄉公所於104年從林務局手中取回431筆，高達400多公頃的土地，首開各原住民鄉之先辦理土地權利回復原住民登記作業，今天又率先辦理轄區內大面積的傳統原住民保留地分配族人，以保障原住民權利，追求原住民族土地正義，預料將帶動新的一波土地分配運動。



訊息來源：屏東縣政府



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