接軌國際放眼全球 美國聖公會主席主教拜訪聖約大



(中央社訊息服務20170224 17:37:42)美國聖公會(The Episcopal Church)孔茂功(Michael Bruce Curry)主席主教率總會相關事工聖品、負責信徒共7位,正進行2015年擔任主席主教以來第一次訪問聖公會港澳教省(Hong Kong Sheng Kung Hui)、菲律賓教省(The Episcopal Church in the Philippines)、中國三自教會(National Committee of Three-Self Patriotic Movement of the Protestant Churches in China)及台灣教區(Episcopal Diocese of Taiwan)。孔茂功主席主教於106年2月24日拜訪聖約翰科技大學(簡稱:聖約大),並參觀降臨堂與長齡生命關懷中心,由本校艾和昌校長及張中平前校長接待。



講道字句珠璣震撼人心、素來關懷社會議題,是美國聖公會首位非洲裔、被譽為活力講道者(Dynamic Preacher)的主席主教,來台訪問5天行程滿檔,24日出席「台灣聖公會」第57屆年議會並於開幕禮拜講道外,下午參訪聖約大,與全校教職員生分享專題「21世紀基督教大學的意義與重要性」;25日於聖約翰座堂與「台灣聖公會」各堂的牧長、教友進行「耶穌運動」座談會,強調「耶穌精神」在今日社會仍舊是一條自由、尊嚴與愛之深度價值的生命之道。



聖約大艾和昌校長表示,非常榮幸歡迎主席主教的蒞臨,作為教會學校的聖約大,除在不同年代裡展現新世代的活力與創意外,更要堅守住辦學精神裡不可流失掉的創校初衷,就是「以生命影響生命」的理念。吳興祥校牧說,教會辦學向來肩負改造社會、培育人才的重責大任,聖約大由「台灣聖公會」在台復校,於70年代培育出台灣實業領域的成功企業家,帶動台灣的經濟發展與影響力,在今日如主席主教所言,我們也冀望能培育出新一代價值導向、具國際觀胸襟與視野的人才,來影響改變社會。



「美國聖公會」與本校淵源密切, 1879年「美國聖公會」施約瑟主教(The Rt. Rev. Samuel Issac Joseph Schereschewsky, 1831-1906)為將基督宗教(Christianity)精神根植於中華文化土壤上,使得培養濟濟人才當時有「東方哈佛」之美譽的上海聖約翰大學(St. John’s University)應運而生;1965年上海聖約翰大學及聖瑪利亞女校兩校校友與「台灣聖公會」接下傳承重任,繼續此一宣教教育的火炬在台延續,於1967年創辦台灣聖約大。而隸屬於「美國聖公會」之「台灣聖公會」所創辦的聖約大是亞洲唯一的華人聖公會大學,彼此關係緊密。



1900年代積極推動聖約大參與全球聖公宗大學聯盟(Colleges and Universities of the Anglican Communion)的張中平前校長表示,藉由共同的信仰平台,使聖約大能參與在全球約135所聖公會大學聯盟中,不僅實現了聖公宗(Anglican Communion)所強調的「共融」精神,更讓聖約大在接軌國際的視野中站穩獨特的發展基礎。除此,「美國聖公會」自1991年起每年捐贈2萬元美金給圖書館,讓聖約大的圖書館享有號稱五星級的視聽設備及館藏叢書,讓學生能在高科技的設備輔助及豐富的藏書資源下盡情優遊於知識殿堂。



因著信仰的連結,使聖約大不僅能與美國分享資源、彼此支持,更有機會放眼全球、接軌國際,在面對少子化與國際化的嚴峻考驗中,聖約大承載著豐厚的精神淵源與清楚的發展目標,走出一條寬廣、獨特的恩典之路。



訊息來源:聖約翰科技大學



